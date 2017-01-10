العراق يؤكد تخفيضه 160 ألف برميل يوميا من إنتاجه النفطي

تعافت أسعار النفط اليوم بعد تصريحات عراقية وروسية عن التزام البلدين بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج، فقد أكد العراق خفض إنتاجه بـ 160 ألف برميل يوميا بينما أشار الكرملين إلى تخفيض روسيا 100 ألف برميل يوميا حتى الآن.

وكانت الأسعار قد هوت 4% مع إغلاق أمس، مع تزايد القلق من ارتفاع الصادرات العراقية، والمخاوف من زيادة الإنتاج الأميركي.

وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت أمس عن ارتفاع صادرات الخام في شهر ديسمبر الماضي، لتبلغ 3.5 مليون برميل يوميا.

إضافة إلى ذلك توقع المحللون لدى باركليز بأن يرتفع عدد منصات الحفر الأميركية مع نهاية هذا العام إلى ما بين 850 الى 875 منصة من نحو 500 منصة حاليا.