الكويت: التزام أوبك وشركائها بخفض الإنتاج وصل لـ70%

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إنه يتوقع "التزاما كبيرا" من منتجي أوبك والمنتجين غير الأعضاء باتفاق خفض معروض النفط العالمي الذي تم التوصل إليه أواخر العام الماضي.

وأعلنت الكويت التي ترأس لجنة مراقبة اتفاق خفض إنتاج النفط، أن نسبة التزام دول أوبك وشركائها بالخفض الموعود للإنتاج بلغت 60 إلى 70%.

وقال المرزوق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محمد باركندو الأمين العام لمنظمة أوبك الذي يزور الكويت حاليا، إن اجتماع لجنة مراقبة الالتزام في فيينا يومي 21 و22 يناير/كانون الثاني سيكون هو الأول للجنة الخماسية حيث سيتم الاتفاق فيه نهائيا على"آلية لمراقبة الإنتاج".



وبموجب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في فيينا في 30 نوفمبر تشرين الثاني لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا سوف تقلص كل دولة انتاجها بحصة معينة.



وتوصلت أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في العاشر من ديسمبر كانون الأول إلى أول اتفاق لهم منذ 2001 على خفض مشترك لإنتاج النفط بعد أكثر من عامين من الهبوط الحاد في أسعار الخام.



وترأس الكويت حاليا اللجنة الخماسية المكلفة بمراقبة انتاج الدول والمكونة إلى جانب الكويت من الجزائر وفنزويلا من داخل أوبك بالاضافة لدولتين من خارج أوبك هما روسيا وسلطنة عمان.

وقال إن الكويت اقترحت أن "تكون مراقبة الانتاج عن طريق مراقبة الشحنات المصدرة من كل دولة من دول أوبك أو خارج أوبك باستخدام شركات معروفة في السوق."



وأضاف أن الفريق الفني لأوبك اقترح أن ترتكز المراقبة "بشكل رئيسي على كميات الانتاج".



وقال "أول أرقام تخفيض الإنتاج سوف تظهر في بداية فبراير شباط وحتى لو لم يكن التخفيض كاملاً فسيكون بمثابة بداية."



وفي رده على سؤال عن إمكانية إيجاد آلية لمواجهة أي خروج على الاتفاق قال الوزير "الاتفاق تم التوصل إليه بشكل ودي وليس هناك آليات للمعاقبة أو لردع دول عن الإنتاج الفائض عن الاتفاق."



وأضاف "في النهاية أي دولة سوف تزيد من انتاجها أكثر من المقرر لها سوف نخاطب الدولة عن طرق وزيرها.. سوف نخاطب الدولة عن طريق رئيسها.. سوف نتخذ جميع السبل للرجوع إلى الاتفاق."



وتوقع أن يعادل الارتفاع في الطلب السنوي على النفط زيادة الانتاج سواء من النفط الصخري أو من ليبيا ونيجيريا المستثنيتين من اتفاق خفض الانتاج وأن يعمل هذا على "إعادة التوازن للسوق".