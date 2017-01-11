الإمارات: هناك حاجة للمنافسة بسوق النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان هناك حاجة لتمديد اتفاق منظمة أوبك مع المنتجين المستقلين لخفض إنتاج النفط لأكثر من الفترة المستهدفة وهي ستة أشهر.

وقال المزروعي في مؤتمر نفطي إن هناك حاجة إلى المنافسة في سوق النفط وإن السعي لتثبيت السوق بهدف الوصول إلى سعر معين لن يفلح , نظرا لأن ذلك لن يلقى تأييدا من أي دولة عضو في أوبك بحسب رويترز.

وأضاف أن المنتجين تدخلوا لحماية السوق من خلال اتفاقهم.

ومن ناحية أخرى, من المقرر أن يحضر وزير النفط الروسي في فيينا هذا الشهر للمشاركة في محادثات تهدف إلى مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ اتفاق لخفض إنتاج الخام.

وستعقد المحادثات في فيينا يومي الواحد والعشرين والثاني والعشرين من يناير.