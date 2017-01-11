22 مليون برميل تدخل آسيا مستغلة خفض إنتاج أوبك

يشحن تجار أوروبيون وصينيون أحجاما قياسية من النفط الخام تصل إلى 22 مليون برميل من بحر الشمال وأذربيجان إلى آسيا في الشهر الجاري بهدف سد أي فجوة في الإمدادات بسبب خفض الإنتاج في أوبك.

وأظهرت بيانات رويترز بشأن تدفقات تجارة النفط أن أكثر من 11 مليون برميل من خام بحر الشمال فورتيس تم تفريغها بالفعل أو في الطريق إلى آسيا، إضافة إلى 11 مليون برميل من الخام الأذربيجاني.

وتأتي أحجام التصدير القياسية بعد توقعات بتقليص إمدادات الخام من الشرق الأوسط بسبب خطط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار.

فرصة سانحة

وفقا لمصادر تجارية وبيانات رويترز ففي ضوء الفرصة السانحة لبيع نفط بحر الشمال إلى آسيا في صفقات مراجحة مربحة سلمت 7 ناقلات عملاقة تسيرها شركات فيتول وميركوريا لتجارة السلع الأولية ورويال داتش شل الأوروبية النفطية الكبيرة ويونيبك الصينية شحنات نفط أوروبي أو من المتوقع أن تسلم شحنات إلى الصين وكوريا الجنوبية في الشهر الحالي.

وأدى اتفاق أوبك في ديسمبر/كانون الأول -الذي اتفقت فيه المنظمة على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا في النصف الأول من عام 2017- إلى ارتفاع سعر خام دبي مقابل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، ما ساعد آسيا على الحصول على المزيد من الإمدادات بأسعار أكثر تنافسية من حوض الأطلسي.

ويستغرق شحن خام بحر الشمال فورتيس من ميناء هاوند بوينت، حيث يتم تحميله في بريطانيا إلى العملاء في شمال آسيا، ومن بينهم اليابان وكوريا الجنوبية والصين أكثر من ستة أسابيع.

المنافسة على آسيا

تلقي الصفقات الضوء على المأزق الذي تواجهه أوبك وغيرها من المنتجين الذين اتفقوا على خفض الإنتاج ومن بينهم روسيا وعمان.

ورغم أن خفض الإمدادات قد يرفع أسعار النفط مؤقتا إلا أن هذا يغطي منتجين آخرين مثل شركات النفط الغربية فرصة سد الفجوة وبيع النفط في آسيا وهي أكبر منطقة بها طلب على النفط في العالم.

وأظهرت بيانات تجارية لتومسون رويترز أيكون، أن السفن التي تحمل النفط الأوروبي إلى آسيا تنقل الآن 11 مليون برميل من خام فورتيس، وهو ما يتجاوز المعدل القياسي السابق بشحن 10 ملايين برميل من النفط في ديسمبر/كانون الأول عام 2015.

وهناك المزيد من النفط في الطريق حيث أظهرت بيانات تجارية أن من المقرر وصول ناقلتين عملاقتين للنفط تحمل كل منهما مليوني برميل من خام فورتيس إلى شمال آسيا في فبراير/شباط، في حين تم حجز ثلاث ناقلات عملاقة أخرى مبدئيا لشحن النفط في الشهر الجاري بحيث تصل إلى آسيا خلال الفترة ما بين مارس/آذار وأبريل/نيسان.