مخزونات النفط الأميركية ترتفع 1.5 مليون برميل في أسبوع

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى جانب مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم السادس من يناير/كانون الثاني إلى 484.3 مليون، بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.2 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 187 ألف برميل.

وبحسب الأرقام، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 5.5 مليون برميل، في حين كانت التوقعات أن تزيد 899 ألف برميل.

وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 452 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات المعهد.

ونمت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع 1.6 مليون برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام 1.7 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 8.8 مليون برميل يوميا.

إلى ذلك، تراجعت أسعار النفط 2% يوم أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوى في نحو شهر، مواصلة خسائر الجلسة السابقة في ظل ارتفاع الدولار وتنامي الشكوك بشأن ما إذا كانت الدول المنتجة ستنفذ اتفاقا لخفض الإنتاج.