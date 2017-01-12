"أوبك": العراق سينفذ تعهداته بخفض الإنتاج كاملة

قال الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو، اليوم الخميس، إن هدف المنظمة تقليص مخزونات النفط العالمي بحلول الربع الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى عدم وجود هدف محدد لسعر النفط، الذي اعتبر أنه ينبغي أن يكفل الاستثمار في القطاع.

من ناحية أخرى، نفى باركيندو وجود ما يدعو للشك في أن العراق سينفذ تخفيضات الإنتاج التي تعهد بها بالكامل، وفقاً لما نقلته "رويترز".

من جهته، قال وزير النفط العراقي اليوم الخميس، إن بلاده ملتزمة باتفاق منتجي النفط على خفض الإنتاج، وترغب في سعر للنفط في حدود 65 دولاراً للبرميل.



وأبلغ الوزير جبار على اللعيبي الصحافيين على هامش مؤتمر في أبوظبي، أن العراق "يأمل في أسعار أفضل".

وتدور أسعار خام "برنت" حالياً حول 55 دولاراً للبرميل.



وكانت وزارة النفط العراقية قد قالت يوم الثلاثاء، إنها خفضت إنتاجها 160 ألف برميل يومياً، منذ بداية يناير. وأضافت أنه بنهاية هذا الشهر سينخفض الإنتاج بـ 210 آلاف برميل يومياً.



وقال اللعيبي اليوم إن العراق "خفض الصادرات 170 ألف برميل يومياً"، وإنه سيقلصها 40 ألفاً أخرى هذا الأسبوع، فيما أكد مصدر عراقي في منظمة "أوبك" لـ "رويترز" قيام العراق بخفض الإنتاج وصادرات النفط.