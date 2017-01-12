الفالح: سوق النفط ستشهد شحاً بالمعروض في عامين أو ثلاثة

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الخميس، إنه يتوقع شح المعروض في سوق النقط العالمية خلال عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال الفالح خلال مؤتمر في أبوظبي، إنه يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط أكثر من مليون برميل يوميا في 2017.

وأضاف أن السوق تتحرك صوب توازن بين العرض والطلب، وأن اتفاق ديسمبر/كانون الأول بين أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج سيسرع هذه العملية. وأشار إلى أن الاتفاق مدته ستة أشهر، وأن المنتجين سيبحثون إمكانية تمديده في وقت لاحق.

وكشف الفالح خلال مؤتمر أبوظبي للطاقة أنه مازال يتوقع إجراء الطرح العام الأولي لأسهم شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية في 2018.

وتعتزم السعودية طرح ما يصل إلى 5% من الشركة، فيما قد يصبح أكبر طرح عام أولي في العالم.

ويعكف المسؤولون منذ أوائل العام الماضي على تفاصيل الطرح، بما في ذلك الشروط القانونية وآلية تقييم الأصول، وكذلك تحديد البورصات التي ستدرج الأسهم بها.