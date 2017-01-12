ماذا فعلت تصريحات ترمب قبيل تنصيبه بالأسواق العالمية؟

تضمن المؤتمر الصحافي لترمب قبل استلامة الرئاسة عدة محاور، كان أبرزها أهمية الحفاظ على المزيد من الوظائف في الولايات المتحدة، وطرح مناقصات جديدة لصناعة الأدوية ومحاربة ارتفاع الأسعار، والعمل على تنفيذ صفقات أفضل مع الصين واليابان والمكسيك.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الأدوية في آسيا مثل نظيراتها في الأسواق الأميركية بعد تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على الحاجة إلى أسعار تنافسية للأدوية مشيرا إلى إن شركات الأدوية تفرض أسعارا عالية على العقاقير الطبية.



وأوضح ترمب أنه ينوي إلزام شركات تصنيع الأدوية للدخول في مناقصات للحصول على صفقات حكومية وهو موقف يتماشى مع توجه الحزب الديمقراطي.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أكبر سوق لتصنيع الأدوية في العالم والشركات اليابانية والهندية لديها أعمال ومصالح كبيرة في هذا القطاع.

وعلى سبيل المثال، تعتبر "تاكيدا" أكبر شركة أدوية في اليابان، وتحصل على 29% من ايراداتها من أميركا الشمالية.أما الهند فهي ثاني أكبر مورد للأدوية البديلة الى الولايات المتحدة وأكبر شركاتها Sun Pharma تحصل على 50% من إيراداتها من السوق الأميركية.