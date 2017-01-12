مكاسب قوية لأسعار النفط بعد تصريحات ترمب

ارتفعت أسعار النفط الخميس مدعومة بتوقعات النمو القوي للطلب في الصين ومؤشرات على أن أعضاء أوبك بدأوا في خفض الإنتاج لكن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية ووفرة الإمدادات العالمية يكبحان الأسواق.



وبلغت أسعار العقود الآجلة عند الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش لخام برنت 56.24 دولار للبرميل عن الإغلاق السابق. وصعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 53.20 دولار للبرميل .



وقال متعاملون إن برنت يتلقى دعما من مبيعات السيارات في الصين حيث سجلت نمواً 13.7% في 2016 لتبلغ 28 مليون سيارة.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 2.5% مساء أمس الأربعاء مسجلة أكبر مكاسبها اليومية في أكثر من شهر بدعم من انخفاض الدولار عقب مؤتمر صحافي عقده الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ومن أنباء عن خفض السعودية لصادراتها إلى آسيا.

وجاء التعافي القوي لأسعار النفط من مستويات تسوية يوم الثلاثاء التي كانت الأدنى لها في شهر رغم صدور بيانات حكومية تظهر زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والوقود الأميركية، وفقا لوكالة "رويترز".

وواصل الدولار خسائره في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس متجاوزا أدنى مستوى في شهر المسجل في الجلسة الماضية مقابل الين بعد أن فشل المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تقديم تفاصيل عن خططه لزيادة الإنفاق وخفض الضرائب.



وهبط الدولار إلى 114.160 ين وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من ديسمبر كانون الأول وسجل في أحدث التداولات 114.345 ين منخفضا 0.9 بالمئة.

وتحول الدولار للانخفاض أمام اليورو والفرنك والجنيه الاسترليني بعد بلوغه أعلى مستوى في أسبوع أمام العملتين الأوروبية والسويسرية، وأعلى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام الاسترليني قبل المؤتمر الذي لم يخض فيه ترمب في تفاصيل بخصوص أجندة سياساته الاقتصادية.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.46 دولار أو 2.7% ليبلغ عند التسوية 55.10 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.43 دولار أو 2.8% ليبلغ عند التسوية 52.25 دولار للبرميل. وسجل الخامان أكبر مكاسبهما اليومية بالنسبة المئوية منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول.