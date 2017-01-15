قفزة في واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني بديسمبر

ارتفعت واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني في ديسمبر الماضي لنحو ثمانية أمثالها، مقارنة بها قبل عام، في حين زادت الواردات من إيران على مدار العام الماضي لأكثر من مثلي 2015 في أعقاب رفع العقوبات عن طهران في يناير الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب الجمارك أن كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للخام في العالم، اشترت 1.55 مليون طن من الخام الإيراني في ديسمبر أو 367 ألفاً و317 برميلا يوميا مقارنة مع 207 آلاف و629 برميلا قبل عام و1.73 مليون طن في الشهر السابق.

يذكر أن كوريا الجنوبية من أكبر مشتري الخام الإيراني حيث استوردت سول 14 مليون طن أو 281 ألفا و187 برميلا من الخام من طهران في 2016 بزيادة 145.4% من 5.7 مليون طن أو 114 ألفا و595 برميلا يوميا 2015.

وزادت الواردات من السعودية 6.7% مقارنة بها قبل عام إلى 4.01 مليون طن أو 948 ألفا و936 برميلا يوميا.

وزادت الواردات من أكبر مصدر للخام لسول في العام الماضي 5% إلى 43.81 مليون طن بما يوازي 879 ألفا و832 برميلا يوميا.

وفي الشهر الماضي، استورد رابع أكبر اقتصاد في آسيا 13.24 مليون طن من الخام أو 3.13 مليون برميل يوميا بانخفاض 1.2% من 13.4 مليون طن قبل عام بحسب البيانات.

وفي 2016 كاملا، بلغت واردات كوريا الجنوبية143.95 مليون طن من الخام أو 2.89 مليون برميل يوميا بزيادة 4.4% من 137.83 مليون طن في العام السابق.