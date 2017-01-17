جازبروم: صادرات الغاز لألمانيا بلغت مستوى قياسيا بـ2016

قالت جازبروم الروسية إن صادراتها من الغاز إلى ألمانيا ارتفعت إلى مستوى قياسي العام الماضي، وإنها زادت منذ بداية هذا العام.

وأضافت الشركة أنها صدرت 49.8 مليون متر مكعب من الغاز إلى ألمانيا في 2016 لتتجاوز الرقم القياسي المسجل في 2015 البالغ 45.3 مليون متر مكعب.

وألمانيا أكبر سوق خارجية لجازبروم المملوكة للدولة والتي تمد أوروبا بثلث احتياجاتها من الغاز.

يثير هذا المخاوف في أوروبا من أن المنطقة شديدة الاعتماد على الغاز الروسي. وزادت هذه المخاوف منذ أدت خلافات بشأن الأسعار بين موسكو وكييف في تعطيل الإمدادات عقب سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس آذار 2014.

وساعد انخفاض أسعار الغاز على تحفيز الطلب على الغاز الروسي حيث ترتبط أسعار عقود جازبروم طويلة الأجل بسعر النفط بتفاوت زمني يبلغ ما بين ستة إلى تسعة أشهر.

كانت الشركة قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن صادراتها إلى الدول الواقعة خارج الاتحاد السوفيتي السابق بلغت مستوى قياسيا منذ بداية 2017 بسبب برودة الطقس في أوروبا.

وقالت الشركة اليوم إن صادراتها إلى أوروبا وتركيا زادت 25.5% في النصف الأول من هذا الشهر، مقارنة مع مستواها قبل عام. وقفزت الصادرات إلى ألمانيا 21 بالمئة في تلك الفترة.