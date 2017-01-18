أوبك: التخمة ستهبط في 2017 مع الالتزام باتفاق فيينا

أشارت منظمة "أوبك" اليوم الأربعاء إلى أن فائض معروض النفط سيهبط في 2017، مع انخفاض إنتاج المنظمة من مستوى قياسي، وبوادر أولية مشجعة على التزام المنتجين المستقلين بأول اتفاق مشترك مع "أوبك" لخفض الإمدادات منذ العام 2001.

وأشارت "رويترز" إلى أن تقرير "أوبك" الشهري يشير ضمناً إلى أن سوق النفط العالمية ستشهد متوسط فائض 985 ألف برميل يوميا في 2017، مقابل 1.24 مليون برميل يوميا كما ورد في التقرير السابق.

وقالت "أوبك" في تقريرها، إن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول باستثناء إندونيسيا أنتجت 33.085 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقا لبيانات تجمعها "أوبك" من مصادر ثانوية، وذلك بانخفاض 221 ألف برميل يومياً عن إنتاج نوفمبر.

وإنتاج "أوبك" المسجل في نوفمبر يعد الأعلى منذ العام 2008 على الأقل.

وبجانب إعلانها عن إنتاج أقل من جانب أعضائها، خفضت "أوبك" توقعاتها لإنتاج المنتجين المستقلين في 2017، بعد تعهدات من روسيا ودول أخرى من خارج المنظمة بالانضمام إلى أعضائها في تقييد الإنتاج.

وتتوقع "أوبك" حالياً أن ترتفع الإمدادات من خارج المنظمة بواقع 120 ألف برميل يوميا، هذا العام، انخفاضاً من نمو يبلغ 300 ألف برميل يوميا الشهر الماضي، رغم تعديل توقعات إنتاج النفط الأميركي بالزيادة.