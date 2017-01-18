صادرات العراق النفطية تنخفض منذ سريان اتفاق "أوبك"

أفاد مصدر بقطاع النفط وبيانات تحميل أن صادرات النفط الخام من موانئ جنوب العراق انخفضت منذ بداية يناير، في علامة على أن ثاني أكبر بلد منتج للخام في "أوبك" يلتزم بقرار المنظمة الرامي لخفض الإنتاج.

وفي ضوء طلب العراق المبدئي باستثنائه من اتفاق خفض الإنتاج، إضافة إلى برامج التحميل التي تشير لاستمرار ارتفاع صادرات البلاد، ثارت شكوك في أن بغداد ستلتزم بخفض الإنتاج. ومن المفترض أن يقلص العراق إنتاجه بواقع 210 آلاف برميل يومياً.

وبلغت الصادرات من جنوب العراق في أول 16 يوماً من يناير 3.25 مليون برميل يوميا في المتوسط، بحسب بيانات ملاحية تتبعتها "رويترز"، ومصدر في القطاع. يأتي ذلك انخفاضاً من صادرات بلغت 3.51 مليون برميل يوميا في ديسمبر بأكمله، بحسب بيانات العراق وهو رقم قياسي مرتفع.

وقال المصدر الذي يراقب شحنات العراق: "انخفضت الصادرات بدون شك رغم ما تشير إليه برامج التحميل". وتشير خطة التحميل المبدئية لشهر يناير إلى صادرات شبه قياسية من الجنوب.

وبدأت "أوبك" تنفيذ خفض الإنتاج في الأول من يناير. ورغم انقضاء نصف الشهر فقط إلا أن هبوط الصادرات يدعم تعليقات من مسؤولين عراقيين بأن بغداد ستلتزم بالاتفاق.

وسيشكل التزام المنتجين بالاتفاق عاملاً أساسياً مؤثراً في أسعار النفط للعام 2017، والتي بلغت نحو 56 دولارا للبرميل، وهو نصف مستواها تقريبا في منتصف 2014. وتجتمع لجنة من "أوبك" والمنتجين المستقلين لمراقبة مستوى الالتزام يوم الأحد القادم.

ولا يمكن استخلاص استنتاجات قوية بشأن الإنتاج من بيانات تصدير لأسابيع قليلة، لأسباب من بينها أن اتفاق "أوبك" مع المنتجين خارجها ينطبق على الإنتاج وليس الصادرات.

وبالإضافة إلى ذلك فإن برامج التصدير ربما تشهد تغييرات يومية. فالأيام التسعة الأولى من يناير تشير إلى استقرار الإمدادات، بحسب متابعة "رويترز" ومعلومات المصدر.

ويقول العراق إنه ملتزم بالاتفاق، حيث صرح وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي في العاشر من يناير إنه بنهاية الشهر سيكون العراق خفض إنتاجه بالقدر الذي تعهد به والبالغ 210 آلاف برميل يوميا.

وقال فلاح العامري مندوب العراق في "أوبك" إن إجمالي صادرات البلاد من الجنوب في يناير بأكمله ستنخفض إلى نحو 3.1 مليون برميل يوميا.

ويصدر العراق الجزء الأكبر من نفطه عبر الموانئ الجنوبية، بينما يتم تصدير كميات أصغر من الشمال عبر ميناء جيهان في تركيا.

وبلغت الصادرات من الشمال نحو 540 ألف برميل يوميا في المتوسط، منذ بداية يناير بحسب بيانات التصدير، وهو ما يشير إلى عدم وجود تغير يذكر مقارنة مع ديسمبر. وقالت حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق، إن صادرات نوفمبر بلغت 540 ألف برميل يومياً، ولم تعلن بعد أرقام الشهر الماضي.