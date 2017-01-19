في خطوة نادرة.. الإمارات تستورد الديزل من سنغافورة

قالت هيئة التجارة السنغافورية "انترناشونال إنتربرايز" إن الإمارات العربية المتحدة استوردت نحو 24 ألف طن من الديزل من سنغافورة، في الأسبوع المنتهي 18 يناير، وفقاً لما نقلته "رويترز".



ويقول التجار إن الإمارات مصدر صاف عادة ومن النادر أن تستورد الوقود.



وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أوقفت نحو نصف طاقة مصفاة الرويس البالغة 800 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، بعد حريق، لكنها أعادت بعد ذلك تشغيل وحدة خام، بحسب ما ذكرته مصادر بالقطاع.



وقالت الشركة إن تأثير ذلك يقتصر على إمدادات البروبيلين. لكن تاجراً قال إن "أدنوك" أرجأت ما لا يقل عن شحنتي ديزل كان من المتوقع تحميلهما في يناير.



من ناحية أخرى، قالت ثلاثة مصادر بقطاع التكرير لـ"رويترز" إن "أدنوك" قد "تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر لإعادة تشغيل وحدة تكسير السوائل المبقاة بالحفز المنتجة للبنزين، بعد اندلاع حريق بمصفاة الرويس التابعة لها".



وقال أحد المصادر إن الشركة مازالت تقيم الوضع للتأكد من إجراءات السلامة، قبل إعادة تشغيل الوحدة البالغة طاقتها 127 ألف برميل يوميا.



وأعادت الشركة تشغيل وحدة تقطير الخام المتوقع أن تستغرق عدة أيام حتى تستأنف الإنتاج الكامل.



وقال مصدر ثان إن إعادة تشغيل وحدة التكسير ستستغرق فترة أطول لارتباطها بوحدة البتروكيماويات التي شملها الحريق، مضيفا أن "أدنوك" قد تضطر إلى استيراد البنزين لتلبية الطلب المحلي.



ويقول تجار إن من المرجح أن تصدر "أدنوك" فائض زيت الوقود الناتج عن عمليات التكرير، إذا تعذرت إعادة تشغيل وحدة التكسير.