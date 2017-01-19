تقرير إيجابي يصعد بالنفط من أدنى مستوى في أسبوع

صعد النفط من أدنى مستوى له في أسبوع اليوم الخميس، بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية إن الفجوة تتقلص بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، حتى قبل أن تتبلور تخفيضات الإنتاج التي تعهد بها أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلون.



وتذبذبت أسعار النفط خلال الشهر الجاري، مع تحول تركيز السوق من آمال بتقلص تخمة المعروض بفعل تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها "أوبك" والمنتجون المستقلون، إلى مخاوف من أن تطغى زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي على هذا الخفض.



وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش، صعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 27 سنتا إلى 54.19 دولار للبرميل، بعدما أنهى الجلسة السابقة على انخفاض 2.8%.



وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة بارتفاع 25 سنتا إلى 51.33 دولار للبرميل، بعد انخفاضه لأدنى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء عند 50.91 دولار للبرميل.



وأرسلت بيانات المخزونات الصادرة من الولايات المتحدة المزيد من المؤشرات المتباينة، حيث أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام انخفضت بواقع 5.04 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 13 يناير، وهو ما يتجاوز كثيرا توقعات بانخفاضها 342 ألف برميل.