اليابان تمدد اتفاق تخزين الخام الإماراتي لنهاية 2019

قالت وزارة التجارة اليابانية، اليوم الخميس، إن اليابان اتفقت على السماح لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بتخزين النفط الخام في البلاد لعامين إضافيين، لتواصل بذلك الإمارات، ثاني أكبر مورد للخام إلى اليابان، استخدام مرافق التخزين اليابانية حتى نهاية 2019.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في بيان، إن الاتفاق جاء خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي بين وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك سلطان الجابر في الإمارات العربية المتحدة.

وتسمح طوكيو للإمارات بتخزين الخام مجانا منذ 2009. وقال مسؤول بوزارة التجارة، إن ذلك الترتيب كان سينتهي في نهاية العام الحالي، لكن تقرر تمديده لنهاية 2019.

وبموجب الاتفاق تستطيع أدنوك تخزين ما يصل إلى 6.29 مليون برميل بمرفأ كيري النفطي في كاجوشيما بجنوب اليابان دون مقابل.

ولليابان ترتيب مماثل مع السعودية. تتيح هذه الاتفاقات لأكبر موردين للنفط إلى اليابان سهول الوصول إلى الأسواق الآسيوية، وتمنح طوكيو الأولوية في السحب من الاحتياطيات إذا واجهت نقصا في المعروض.

وتحسب الحكومة اليابانية نصف الكميات المخزونة من الإمارات والسعودية كجزء من احتياطيات الخام الوطنية الاستراتيجية.