مخزونات النفط الأميركية تهبط 5 ملايين برميل في أسبوع

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي هبوط مخزونات الخام بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع انخفاض إنتاج المصافي، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام بواقع 5.042 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 479.225 مليون، بينما توقع المحللون تراجعها 0.342 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما، انخفضت 1.013 مليون برميل.

وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 425 ألف برميل يوميا، وفقا لبيانات المعهد.

وارتفعت مخزونات البنزين 9.751 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز أن تزيد 2.023 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بواقع 1.166 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير لزيادة قدرها 0.162 مليون برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من الخام 1.024 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 7.806 مليون برميل يوميا.