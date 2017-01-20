وكالة الطاقة: خفض إنتاج أوبك يخضع للتدقيق مع تحسن السوق

قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط العالمية تتحسن تدريجيا مع ارتفاع الطلب، بينما يترقب المستثمرون ليروا ما إن كان أعضاء أوبك والمنتجون المستقلون سيلتزمون بتخفيضات الإنتاج التي اتفقوا عليها كما تعهدوا.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط، إن تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول، و11 منتجا من خارجها في نوفمبر "دخلت فترة التدقيق".

وكانت أوبك اتفقت في نوفمبر على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.5 مليون برميل يوميا، في الأشهر الستة الأولى من 2017، إضافة إلى تخفيضات قدرها 558 ألف برميل يوميا في إنتاج دول مثل روسيا وسلطنة عمان والمكسيك.

وقالت الوكالة التي تقدم المشورة للاقتصادات الصناعية المتقدمة بخصوص سياسة الطاقة: "من المبكر جدا رؤية مستوى الالتزام المحقق.. السوق تترقب نتيجة اتفاق الإنتاج"، وفي الوقت نفسه يزيد الطلب على النفط.

وقالت الوكالة إن مخزونات النفط التجارية في الدول الصناعية الكبرى، هبطت للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، لكنها ظلت أكثر من 300 مليون برميل فوق متوسطها في خمس سنوات. وفي يوليو الماضي بلغت المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستوى قياسيا عند 3.101 مليار برميل.

وقالت وكالة الطاقة إن ارتفاع معدل استهلاك النفط دفعها لرفع تقديراتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام الماضي، بواقع 110 آلاف برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا، وهو ما يفوق متوسط معدل النمو المتوقع البالغ 1.2 مليون برميل يوميا. وبلغ نمو الطلب العالمي على النفط أعلى مستوياته في خمس سنوات عند 1.8 مليون برميل يوميا في 2015.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط نحو 1.3 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ودول أخرى خارج أوبك، بدأ في الاستجابة لارتفاع الأسعار منذ إعلان تخفيضات إنتاج المنظمة.

ويجري تداول خام القياس العالمي مزيج برنت قرب 55 دولارا للبرميل، ارتفاعا من 40 إلى 50 دولارا للبرميل في نوفمبر.

وأشارت الوكالة إلى أن إنتاج النفط الأميركي يتعافى بقيادة النفط الصخري مع زيادة أنشطة الحفر وتحسن كفاءة الآبار.

وأضافت: "الأمر لا يقتصر على ارتفاع عدد منصات الحفر فحسب، بل هناك تقارير صدرت في الآونة الأخيرة تبين لنا أن إنتاجية النشاط الصخري تحسنت بوتيرة سريعة".

وقالت الوكالة: "سواء تقلص وقت الحفر أو زادت كميات النفط المنتجة لكل بئر، فليس هناك شك في أن قطاع النفط الصخري الأميركي غادر عالما يبلغ فيه سعر النفط 30 دولارا للبرميل، والذي شهدناه قبل عام في وضع أفضل وأكثر ملاءمة".

وقال فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية في دافوس بسويسرا، أمس الخميس، إنه يتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي بمقدار 500 ألف برميل يوميا على مدار العام 2017، وهو ما سيمثل رقما قياسيا جديدا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع أن ينمو إنتاج النفط الصخري الأميركي الخفيف في المتوسط نحو 170 ألف برميل يوميا في 2017، بعد هبوطه بنحو 300 ألف برميل يوميا في 2016.

وقالت الوكالة إن فجوة العرض والطلب ستواصل الانكماش في سوق النفط، لتتماسك الأسعار ويتقلص المخزون إذا ضخت أوبك وغيرها من المنتجين كميات قريبة من الحدود التي تعهدوا بها.