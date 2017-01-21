النفط يقفز قبل اجتماع كبار المنتجين في فيينا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% بفضل توقعات بأن اجتماعاً لكبار منتجي النفط في العالم سيظهر التزامهم باتفاق عالمي لخفض الإنتاج عندما يُعقد مطلع الأسبوع المقبل، لكن زيادة أنشطة الحفر بالولايات المتحدة كبحت المكاسب.

وقال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لرويترز إن اجتماعاً سيُعقد مطلع الأسبوع المقبل في فيينا يضم أعضاء المنظمة وبعض المنتجين من خارجها بما في ذلك روسيا سيتبنى آلية لمراقبة الامتثال للتحقق من التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه تم سحب 1.5 مليون برميل يوميا بالفعل من السوق.

وأنهى خام القياس العالمي مزيج برنت الجلسة مرتفعا 1.33 دولار أو ما يعادل 2.5 بالمئة إلى 55.49 دولار للبرميل، بينما أنهت عقود الخام الأميركي للتسليم في فبراير التعاملات مرتفعة 1.05 دولار أو اثنين بالمئة إلى 52.42 دولار للبرميل.

وتقلصت المكاسب بعد بيانات شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة التي أظهرت أن شركات الحفر الأميركية أضافت في الأسبوع الأخير أكبر عدد من منصات الحفر الجديد في نحو 4 سنوات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير كانون الثاني في حين أظهرت البيانات ارتفاعا أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات البنزين.