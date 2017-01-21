مصر تخطط لاستيراد 61 شحنة غاز مسال حتى نهاية 2017

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر أنه من المخطط استيراد نحو 61 شحنة غاز مسال خلال النصف الأول من العام المالي القادم، أي بنهاية العام الجاري، تنخفض لتصل إلى 25 شحنة خلال النصف الثاني، وذلك حتى يونيو 2018، وأنه من المخطط أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية العام المالي 18/2019 بعد استكمال دخول الاكتشافات الجديدة على الإنتاج.

وأوضحت أن قطاع الكهرباء يمثل حوالي 60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات "الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته " حوالي 40% من إجمالي الاستهلاك.

وقال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن العام الحالي سيشهد مؤشرات إيجابية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من الاكتشافات والحقول الجاري تنميتها، خاصة بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية، موضحاً أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تدريجياً في إطار رؤية الدولة لتأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات كافة قطاعات الدولة الاقتصادية وتعظيم موارد مصر من البترول والغاز.

وأكد أن الوزارة تكثف جهودها على عدة محاور لتحقيق هذه الرؤية من خلال برامج العمل المنفذة لتنمية الاكتشافات الجديدة والإسراع بوضعها على الإنتاج وعقد الاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب وتحفيز الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج وتنمية الحقول.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، لافتاً إلى أن أحد المحاور المهمة لتنفيذ هذه الخطة هو مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الجاري مناقشته حالياً بمجلس النواب.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، المهندس محمد المصري، أن أهم النتائج التي تحققت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تمثلت في إبرام 4 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز بالبحر المتوسط باستثمارات حدها الأدنى 306 ملايين دولار، ومنح توقيع بـ 10.5 مليون دولار لحفر 8 آبار استكشافية.

وقال إن خطة الحفر بالبحر المتوسط ودلتا النيل حققت نسبة نجاح 75% وإنه تم زيادة الإنتاج اليومي من حوالي 3.9 مليار قدم مكعبة غاز طبيعي إلى حوالي 4.5 مليار قدم مكعبة، كما تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لخطوط توصيل الغاز الطبيعي إلى محطات كهرباء "بنى سويف - العاصمة الجديدة – البرلس".

وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد باكورة إنتاج الغاز الطبيعي من عدة مشروعات في مقدمتها حقول شمال الإسكندرية وظهر وآتول وأن حقل نورس قد ارتفعت معدلات إنتاجه في وقت قياسي إلى 900 مليون قدم مكعبة غاز يومياً.

وأوضح أنه يتم حالياً التعجيل ببرامج تنمية وإنتاج الغاز من الحقول بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وأنه من المخطط تنفيذ 5 مشروعات لزيادة إنتاج الغاز خلال العام تشمل حقول بتروشروق وآتول والمرحلة "ب" بمنطقة دسوق ومشروع المرحلة "9ب " بالبرلس ومشروع بيجونيا بحقول الوسطانى بدلتا النيل بمعدلات أولية للإنتاج حوالي 5ر1 مليار قدم مكعبة غاز يومياً و 11.3 ألف برميل متكثفات يومياً من خلال حفر 26 بئراً وبتكلفة تبلغ حوالي 9.9 مليار دولار، وأنه من المخطط أن يصل الإنتاج بنهاية العام المالي القادم إلى حوالي 85ر5 مليار قدم مكعبة و82 ألف برميل متكثفات يومياً.