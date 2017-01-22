الفالح: معظم الدول التزمت التخفيض وبأكثر مما تعهدت

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، خلال مقابلة خاصة مع "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوي، إنه كان من المهم في يناير إثبات جدية الدول المنتجة في تخفيض الإنتاج.

وأضاف خلال اللقاء أنه قد تم سحب 1.5 مليون برميل يومياً من السوق في هذا الشهر من أصل 1.8 مليون برميل يومياً اتفق المنتجون في نوفمبر على تخفيضها.

وتوقع الفالح نمو إنتاج النفط الصخري بـ200 إلى 300 ألف برميل في 2017 وأضاف أن تقديرات رئيس وكالة الطاقة بنمو 500 ألف برميل مبالغ بها.

إلى ذلك، يجتمع في فيينا اليوم مجموعة من ممثلي الدول الأعضاء في أوبك، لتقييم نجاح اتفاقية خفض الإنتاج في تحقيق أهدافها، والتوصل إلى آلية لتقييم مدى التزام المشاركين بحصصهم في الخفض.

ومن المتوقع أن يجتمع ممثلو السعودية والكويت وقطر والجزائر وفنزويلا من منظمة أوبك، مع كلٍ من روسيا وسلطنة عمان، لمناقشة الآلية التي سيتبعها المشاركون لقياس التزام المنتجين بالاتفاق. ولإثبات جدية المنظمة في إزالة فائض ثلاث سنوات من إنتاج الخام، وإعادة السوق إلى حالة التوازن.