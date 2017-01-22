روسيا تتوقع سعراً بين 50 و60 دولاراً للنفط

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله، اليوم الأحد، إنه يتوقع أسعارا للنفط بين 50 و60 دولاراً للبرميل خلال عام 2017.

كما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نوفاك قوله إن الدول المشاركة في اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين قد تخفض إنتاجها بأكثر من 1.7 مليون برميل يوميا بنهاية يناير.

وقال الوزير الروسي إن اتفاق المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض الإنتاج اعتباراً من هذا الشهر، يثبت نجاحه ويحقق نتائج تفوق التوقعات.

وقال نوفاك "الاتفاق ناجح... كل الدول تلتزم بالاتفاق... والنتائج تفوق التوقعات". واجتمع المنتجون في فيينا اليوم الأحد واتفقوا على تشكيل لجنة فنية لمساعدة لجنة مراقبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.

وأضاف نوفاك أن عملية المراقبة قد تشمل جمع بيانات عن صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة.