ليبيا تحتاج 19 مليار دولار لزيادة إنتاجها النفطي

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لرويترز اليوم الثلاثاء إن بلاده تحتاج إلى استثمارات بقيمة 19 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة لتلبية هدفها المتمثل في زيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا.

ويزيد إنتاج ليبيا النفطي تدريجيا منذ التوصل لاتفاق في منتصف 2016 لفتح موانئ تصدير الخام في شرق البلاد بعدما أغلقها فصيل من حرس المنشآت النفطية على مدى عدة سنوات. وتسبب هبوط الإنتاج في شل حركة اقتصاد البلد العضو في أوبك الذي يعتمد على مبيعات النفط في جني الإيرادات.

ويتذبذب الإنتاج حول 700 ألف برميل يوميا منذ استئناف تشغيل حقل الشرارة الرئيسي في غرب البلاد والذي أغلقته مجموعة أخرى من المحتجين. ولا يزال حقل الفيل ثاني أكبر الحقول الغربية مغلقا.

وقال مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط إنه يتوقع ارتفاع الإنتاج إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام الحالي إذا ظل الوضع الأمني مستقرا ومع تقديم تمويلات من البنك المركزي والخزانة العامة.