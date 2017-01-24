العراق: معظم شركات النفط الكبرى تشارك في تخفيضات أوبك

قال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، أمس الاثنين، إن معظم شركات النفط الكبرى العاملة في العراق تشارك في تخفيضات إنتاج الخام المتفق عليها بين "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة، من أجل إعادة التوازن إلى السوق.

واتفقت "أوبك" ومنتجون مستقلون العام الماضي على خفض الإنتاج - في أول اتفاق من نوعه خلال 15 عاماً - من أول يناير لتصريف تخمة المعروض العالمي من النفط. وساهم ذلك في دفع أسعار الخام للصعود إلى 55 دولاراً للبرميل من أدنى مستوياتها في 12 عاماً قرب 27 دولاراً سجلتها قبل عام.

وقال اللعيبي لـ"رويترز" على هامش مؤتمر، إنه للوفاء بحصة العراق من الخفض فإن بلاده خفضت الإنتاج من "حقولها الوطنية"، ومن حقول شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق التي شاركت أيضا في الخفض.

وتابع: "نتعاون مع شركات النفط الأجنبية ليقوموا بالخفض من ناحيتهم. لدينا اتفاقات مع معظم تلك الشركات وليس جميعها بأنهم سيكونون على خط واحد معنا. يمضي هذا بشكل جيد".

ووافق العراق على خفض إنتاجه بنحو 210 آلاف برميل يومياً بموجب الاتفاق، وقال اللعيبي في وقت سابق إن بلاده ملتزمة بالاتفاق.

وأضاف لـ"رويترز" أنه "سعيد جدا" بالتقدم الذي أحرزه اتفاق خفض الإنتاج، مبدياً أمله في أن تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع.

وقال اللعيبي: "تتجه الأسعار صوب 60 دولاراً الآن. نأمل في أن تصل إلى مستوى 60 دولاراً، وتتمكن من الوصول إلى مابين 60 و65 دولاراً".

وتابع أن من السابق لأوانه القول إن هناك حاجة إلى تمديد الاتفاق بعد النصف الأول من 2017. وقال: "سنرى.. نعتقد أن السوق ستتوازن".

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، حيث زاد إنتاجه بسرعة في السنوات الأخيرة، ويخطط لمزيد من الزيادة بعد انقضاء اتفاق "أوبك".

وقال اللعيبي ردا على سؤال عن المستوى المثالي لإنتاج العراق في الأجل الطويل: "حتى الآن نستهدف مستوى 6 إلى 7 ملايين برميل يوميا".