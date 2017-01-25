بي.بي تتوقع نمو الطلب على النفط حتى 2040

قالت بي.بي في توقعاتها السنوية، اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على النمو سيظل ينمو حتى عقد الأربعينيات من هذا القرن بفضل ارتفاع استهلاك المنتجات البلاستيكية حتى مع زيادة أعداد السيارات الكهربائية وفي ظل الثورة التكنولوجية في قطاع النقل.

تأتي توقعات النمو المستمر للطلب على الوقود الأحفوري في الوقت الذي تستعد فيه شركات نفطية أخرى مثل رويال داتش شل لثبات الطلب بحلول مطلع عقد الثلاثينيات في الوقت الذي تتحول فيه دول تدريجيا إلى مصادر للطاقة أقل تلويثا للبيئة.

وتوقعت بي.بي في تقريرها الرئيسي للقطاع تباطؤا كبيرا في انبعاثات الكربون التي ستظل متجاوزة الأهداف التي وضعتها الحكومات لمكافحة الاحتباس الحراري عالميا.

وقالت شركة النفط والغاز البريطانية إن إمدادات النفط العالمية القابلة للاستخراج حاليا البالغة 2.6 تريليون برميل تكفي لتلبية أكثر من مثلي الطلب حتى 2050.

وبحسب توقعات بي.بي فإن نمو الطلب على النفط سيتباطأ من نحو مليون برميل يوميا إلى 400 ألف برميل يوميا بحلول 2035 حين سيصل الاستهلاك إلى نحو 110 ملايين برميل يوميا.