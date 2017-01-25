تراجع النفط مع زيادة المخزونات الأميركية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما عززت زيادة في المخزونات الأميركية التوقعات بأن نمو إنتاج النفط الصخري في العام الحالي سيحد من تأثير خفض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها من كبار المصدرين.

وبحلول الساعة 1533 بتوقيت غرينتش انخفض خام القياس العالمي برنت 52 سنتا إلى 54.92 دولار للبرميل وتراجع الخام الأميركي الخفيف 40 سنتا إلى 52.78 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام والبنزين والديزل ارتفعت في الولايات المتحدة، مؤكدة فحوى تقرير من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء. وتلقت أسعار النفط دعما في الأسابيع الماضية بفضل خطط أوبك وغيرها من المنتجين لخفض الإنتاج.

وقال وزراء نفط يوم الأحد، إنه تم بالفعل خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا من 1.8 مليون برميل يوميا، اتفق عليها كبار منتجي النفط اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني حيث يسعى المنتجون لخفض تخمة المعروض النفطي.

لكن من ناحية أخرى يتزايد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الذي ارتفع بما يزيد على ستة بالمئة منذ منتصف 2016 لكنه مازال منخفضا سبعة بالمئة عن ذروة 2015. ويعود الإنتاج إلى المستويات التي سجلها في أواخر 2014 حينما ساهم الإنتاج القوي للخام الأميركي في انهيار أسعار النفط.

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدعم قطاع النفط في الولايات المتحدة، وهو ما شجع المحللين على رفع توقعاتهم لنمو إنتاج النفط الأميركي الذي استفاد بالفعل من صعود الأسعار.