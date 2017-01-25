حُكم دولي يلزم إيران بدفع ملياري دولار تعويضاً لتركيا

ألزمت محكمة التحكيم الدولية في سويسرا إيران بدفع 1.9 مليار دولار تعويضاً لتركيا، بعد شكوى قدمتها الأخيرة مطلع عام 2012، واتهمت فيها طهران برفع أسعار الغاز إلى مستويات مبالغ فيها.

وألزم القرار إيران بتخفيض أسعار الغاز المصدّر إلى تركيا، بنسب تتراوح بين 13.3% و16.6%، وتعويضها عن الفترات التي تم خلالها رفع السعر منذ عام 2011.

وتستورد تركيا 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من إيران سنويا أي نحو 20% من احتياجاتها السنوية.

وقال رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية، إن إيران وافقت على دفع التعويضات، وتخفيض سعر الغاز 13.3 %.