النفط فوق 55 دولاراً مع تقييم المتعاملين تخفيضات أوبك

عوضت أسعار النفط خسائرها المبكرة لتغلق مستقرة حتى بعد أن أظهرت البيانات زيادة مخزونات الخام بالولايات المتحدة، ما عزز وجهة النظر بأن أسعار النفط محاصرة بين توقعات خفض إنتاج أوبك ونمو الإنتاج الأميركي.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مارس/آذار عند 53.18 دولار للبرميل دون تغير عن الإغلاق السابق، وبعد أن نزلت في وقت سابق إلى 52.56 دولار للبرميل.

وأغلق خام القياس العالمي برنت منخفضا 36 سنتا عند 55.08 دولار.

وقال والتر زيمرمان، كبير المحللين الفنيين في آيكاب "النفط الخام في منتصف نطاق تداول بدأ يتكشف أوائل ديسمبر/كانون الأول. السوق تعاني من عسر هضم حاد، فقد ابتلعت مضاربات تتجاوز قدرتها".

وأوضح أن توقعات السوق بشأن تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول تقدم دعما للأسعار، في حين تضغط عليها المضاربات الكبيرة وزيادة تبدو وشيكة في الإنتاج الأميركي.