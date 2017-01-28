عدد منصات النفط الأميركية الأعلى منذ 2015

انخفضت أسعار النفط بعد بيانات أشارت إلى زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن مدى تأثير دعم أوبك والمنتجين المستقلين للأسعار من خلال خفض الإنتاج.

وجرت تسوية العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مارس بانخفاض قدره 61 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 53.17 دولار للبرميل. وانخفض خام برنت 72 سنتا إلى 55.52 دولار للبرميل.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار 15 منصة في الأسبوع المنتهي في 27 يناير، ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 566 منصة، وهو أكبر عدد منذ نوفمبر 2015.

وارتفعت الأسعار خلال التداولات الآسيوية لكن النشاط كان محدودا بسبب بدء عطلة السنة القمرية الجديدة في معظم دول المنطقة ومن بينها الصين وسنغافورة.

واتفقت أوبك ومنتجون آخرون من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 للتخلص من فائض في المعروض دام عامين.

لكن إنتاج النفط الأميركي يتزايد. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو إجمالي إنتاج النفط الأميركي 320 ألف برميل يوميا في 2017 ليصل إلى 12.8 مليون برميل يوميا في المتوسط.