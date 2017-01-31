الكويت: توجه أميركا للبيع من مخزونها يخفض أسعار النفط

أبلغ وزير النفط الكويتي عصام المرزوق رويترز أن أسعار الخام الحالية مناسبة للمنتجين والمستهلكين.



وأضاف أن درجة التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الإنتاج مشجعة حتى الآن. وسجل خام برنت حوالي 55 دولارا للبرميل في معاملات اليوم.



وقال للصحفيين إنه يرفض اتهامات الولايات المتحدة بأن أعضاء أوبك يتحكمون في أسعار النفط. وقال إن تلك الاتهامات غير عادلة في ضوء أن الولايات المتحدة تصدر أكثر من مليون برميل يوميا من النفط بل وتعمد أحيانا إلى بيع النفط من مخزونها الاستراتيجي لخفض الأسعار.



وفي وقت سابق هذا الشهر أصدرت وزارة الطاقة الأميركية مذكرة بيع لثمانية ملايين برميل من النفط الخام الخفيف منخفض الكبريت من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة.



