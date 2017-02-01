ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 5.8 مليون برميل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وارتفعت مخزونات الخام 5.8 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 488 مليونا بينما توقع المحللون ارتفاعها 3.3 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 906 آلاف برميل.



وبحسب الأرقام تراجع استهلاك النفط الخام بمصافي التكرير 242 ألف برميل يوميا.



وزادت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعها 980 ألف برميل.



ونمت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات بأن تتراجع 900 ألف برميل.



وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام 210 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 8.2 مليون برميل يوميا.