النفط يستقر مع انضمام روسيا إلى أوبك في خفض الإنتاج

استقرت أسعار النفط في الوقت الذي انضمت فيه روسيا إلى أوبك في خفض إنتاج الخام بهدف تحقيق توازن في السوق لكن وفرة الإمدادات في أماكن مثل الولايات المتحدة ألقت بظلالها على الأسعار.



وبحلول الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 55.63 دولار للبرميل بارتفاع خمسة سنتات عن الإغلاق السابق. وصعد خام غرب تكساس الأميركي 5 سنتات إلى 52.86 دولار للبرميل.



وعكست الأسعار اتجاهها بعد الانخفاضات التي سجلتها في وقت سابق بعد تقارير حول خفض روسيا لإنتاجها من النفط ومكثفات الغاز بنحو 100 ألف برميل يوميا في الفترة بين ديسمبر ويناير إلى 11.11 مليون برميل يوميا.



وتأتي تخفيضات روسيا غير العضو في أوبك في إطار جهود تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لدعم السوق والقضاء على وفرة في إمدادات الوقود العالمية.



وكجزء من الاتفاق قالت أوبك إنها ستخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017. وتعهد منتجون آخرون من بينهم روسيا بخفض الإنتاج بواقع 600 ألف برميل إضافية.



وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس أن إنتاج أوبك هبط بأكثر من مليون برميل يوميا في يناير إلى 32.27 مليون برميل يوميا خلال ديسمبر ويناير.