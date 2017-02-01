النفط يصعد مدعوماً بتخفيضات إنتاج روسيا وأوبك

ارتفع النفط إلى حوالي 56 دولاراً للبرميل مدعوماً بمؤشرات على أن روسيا ومنتجي أوبك يطبقون تخفيضات المعروض التي تعهدوا بها لكن تقريرا يظهر زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية حد من المكاسب.

وأفادت بيانات حصلت عليها رويترز أن روسيا خفضت الإنتاج نحو 100 ألف برميل يوميا في يناير. وخلص مسح لرويترز إلى درجة التزام عالية لأوبك بالتخفيضات المتفق عليها.

وارتفع خام برنت 50 سنتاً إلى 56.08 دولار للبرميل بعد أن زاد إلى 56.24 دولار. وصعد الخام الأميركي 41 سنتا إلى 53.22 دولار.

لكن جهود المنتجين تواجه مؤشرات على استمرار تخمة المعروض في الولايات المتحدة. فقد ارتفعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.8 مليون برميل، حسبما ذكر معهد البترول الأميركي وهي زيادة فاقت توقعات المحللين.