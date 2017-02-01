مصدر:انخفاض الإنتاج الروسي 100 ألف برميل يوميا في يناير

أظهرت بيانات أولية قدمها مصدران بقطاع النفط أن روسيا خفضت إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز في يناير بنحو 100 ألف برميل يوميا.

وقال المصدران إن متوسط إنتاج النفط الروسي بلغ 1.516 مليون طن يومياً أو ما يعادل 11.11 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.

وفي ديسمبر، بلغ معدل إنتاج روسيا من النفط 11.21 مليون برميل يوميا.

وبلغ إنتاج النفط بشركة روسنفت أكبر منتج للخام في روسيا 518 ألف طن يوميا (3.8 مليون برميل يوميا)، انخفاضاً من 520 ألفا و400 طن يوميا في ديسمبر. ولا تشمل البيانات إنتاج الوحدات التابعة لروسنفت ومشروعاتها المشتركة.