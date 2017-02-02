الفالح: أرامكو قد تدرج أسهمها في عدة أسواق في آن واحد

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أرامكو ستملك حق تقدير قيمة احتياطيات المملكة من النفط في الطرح العام الأولي الذي تخطط له العام القادم.



وقال الفالح للصحفيين في الرياض "الدستور ينص على أن الاحتياطيات القابعة تحت الأرض ملك للدولة لكن الدولة ستعطي أرامكو الحق الحصري في تقدير قيمة تلك الاحتياطيات."



وقالت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2015 إن احتياطياتها من النفط الخام والمكثفات بلغت 261.1 مليار برميل.



وكانت رويترز قالت الأسبوع الماضي إن أول مراجعة مستقلة لاحتياطيات أرامكو النفطية أكدت البيانات الي أصدرتها الشركة.

وطلبت أرامكو من شركتين أمريكيتين متخصصتين في مراجعة احتياطيات النفط لتقييم حجم احتياطياتها.

أرامكو.. طرح مزدوج؟

وفي سياق متصل، كشف الفالح أنه من المرجح أن تدرج أرامكو السعودية أسهمها في أكثر من سوق في آن واحد لكن هذا الأمر لا يزال قيد التقييم.



ورداً على سؤال من الصحافيين عما إذا كانت أرامكو ستدرج أسهمها أولا في البورصة السعودية، ثم في بورصة أخرى خارج المملكة، قال الفالح "من المرجح أن يتم ذلك في آن واحد لكننا لم نعلن شيئا. نعكف على تقييم الأمر. وجميع الخيارات مفتوحة."