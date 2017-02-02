روسيا: تراجع إنتاج النفط العالمي 1.4 مليون برميل يومياً

أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الرئيس فلاديمير بوتين نقلاً عن بيانات أولية أن إنتاج النفط العالمي تراجع 1.4 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.



كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بقيادة روسيا قد اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على خفض إنتاج النفط في النصف الأول من العام الحالي بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في مسعى لمعالجة تخمة المعروض العالمي ودعم أسعار الخام.



وتقول روسيا إنها ستخفض الإنتاج 200 ألف برميل يوميا بنهاية الربع الأول من السنة و300 ألف برميل يوميا بعد ذلك.



وقال نوفاك خلال اجتماع بمقر إقامة بوتين في نوفو أوجاريوفو "بعض الدول خفضت أكثر من المخطط له وتمضي أسرع من الجدول الزمني.

إنتاج النفط الروسي تراجع 117 ألف برميل يوميا في يناير" كانون الثاني مضيفا أن تخفيضات موسكو أسرع من الجدول الموضوع لها. ولم يوضح مصدر البيانات الأولية.



وقدر مسح أجرته رويترز هذا الأسبوع درجة التزام أوبك بالاتفاق عند 82% حيث انخفض إنتاج يناير كانون الثاني أكثر من مليون برميل يوميا.



وقال نوفاك إنه يتوقع أن تستعيد السوق توازنها بحلول منتصف العام الحالي وإن أسعار النفط العالمية أصبحت أقرب إلى مستوياتها العادلة.



وقال لبوتين "نلاحظ أيضا تراجعا كبيرا في ضغوط المضاربة على الأسعار."

