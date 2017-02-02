مصر تعتزم استيراد مليون برميل شهريا من العراق لمدة عام

قال رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية، طارق الحديدي، إن بلاده تتفاوض على استيراد مليون برميل شهريا من النفط الخام العراقي لمدة عام.

وكان وزير البترول المصري طارق الملا أبلغ رويترز يوم الثلاثاء أن وفدا نفطيا من بلاده سيزور العراق في فبراير الجاري، للموافقة على المسودة النهائية لاتفاق استيراد النفط.

وأضاف الحديدي للصحافيين على هامش مؤتمر نفطي يعقد في القاهرة اليوم "المفاوضات مع العراق على مليون برميل شهريا لمدة سنة قابلة للتجديد. سيتم تكرير النفط العراقي في معامل التكرير المصرية."

ومن المتوقع الانتهاء من الاتفاق مع العراق خلال الربع الحالي من 2017.