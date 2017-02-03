نفط آسيا يرتفع مدعوماً بتراجع سعر الدولار

تميل أسعار النفط إلى الارتفاع في آسيا اليوم الجمعة تحت تأثير تراجع سعر الدولار والتكهنات بشأن عقوبات أميركية على إيران بعد إطلاقها صاروخا.

وكسب سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم آذار/مارس 19 سنتا ليبلغ 53,73 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

وارتفع سعر برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم آذار/مارس 16 سنتا إلى 56,765 دولاراً، وفقا لوكالة "رفانس برس".

وتراجع سعر الدولار تحت تأثير الخطوات الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب، هو السبب الأول لارتفاع أسعار النفط، على حد قول جيفري هالي المحلل لدى مجموعة "أواندا" المالية.

ومن المعروف أن أي انخفاض في سعر صرف الدولار يجعل ثمن النفط المسعر بالعملة الأميركية، أقل للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، مما يعزز الطلب ويرفع الأسعار.

وقال هالي "اعتقد أن الأسعار مدفوعة بانخفاض سعر الدولار فقط".

وذكرت وسائل إعلام أميركية الخميس أن البيت الابيض على وشك الإعلان عن عقوبات جديدة محددة ضد طهران بعد اختبر صاروخ الاحد.

لكن تأثير هذه التهديدات على الأسعار يفترض ألا يكون كبيراً لأن مثل هذه العقوبات يفترض أن تندرج في اطار الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بين طهران والقوى الكبرى وسمح برفع جزء كبير من العقوبات على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.