النفط يرتفع لمخاوف من فرض أميركا عقوبات جديدة على إيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بفعل احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن كل الخيارات مطروحة في التعامل مع طهران بعد أن أجرت تجربة صاروخية.



وقال محللون إن الأسعار تلقت الدعم أيضا من تعليقات أدلى بها وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بشأن خفض منتجي النفط للإنتاج وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع أوبك.



وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 30 سنتا إلى 56.86 دولار للبرميل بعدما انخفضت 24 سنتا إلى 56.56 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة.

ويتجه برنت صوب الارتفاع أكثر من 2% هذا الأسبوع وهي أول زيادة أسبوعية كبيرة منذ بداية العام.



وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود شهر أقرب استحقاق 25 سنتا إلى 53.79 دولار للبرميل بعدما أغلق منخفضا 34 سنتا أمس الخميس. وزاد الخام أكثر قليلا من 1% منذ بداية الأسبوع.



وذكرت رويترز أمس الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة ترمب تستعد لفرض عقوبات جديدة على أكثر من 24 كيانا إيرانيا بعد تجربة إيران لصاروخ باليستي.



وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الشركات الروسية قد تخفض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المطلوب بموجب الاتفاق المبرم مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في العام الماضي.



وقال نوفاك إن الإنتاج العالمي من النفط انخفض 1.4 مليون برميل يوميا الشهر الماضي في إطار الاتفاق.

