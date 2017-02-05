16 تريليون دولار استثمارات مطلوبة للنفط والغاز حتى 2040

توقع تقرير حديث صادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" نمو الطلب العالمي على النفط من 93 مليون برميل يوميا في عام 2015 إلى 109 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040، فيما سيرتفع الطلب على الغاز الطبيعي من 350 مليار قدم مكعبة في عام 2015 إلى 590 مليار قدم مكعبة في عام 2040.

وأشار التقرير إلى أن هذه النظرة الإيجابية لنمو الطلب تفرض بطبيعة الحال إقامة استثمارات ضخمة لزيادة ليس فقط الإنتاج من المناطق الجديدة، ولكن أيضا لتعويض الانخفاض في الحقول القائمة، منوهاً إلى الحاجة إلى زيادة استثمارات النفط الخام حتى عام 2040 بنحو 10 تريليونات دولار وزيادة استثمارات الغاز بنحو 6 تريليونات دولار، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وتوقعت "أوبك" أن تواصل الإمدادات من خارج المنظمة انخفاضها حتى نهاية العام الجاري، وهي انخفاضات كانت مستمرة على مدى العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط، ولكن بعد ذلك يتوقع حدوث زيادة تدريجية في إنتاج الخام خارج أوبك حتى عام 2021.

الإمدادات من خارج "أوبك"

ونقل التقرير عن الأمين العام للمنظمة، محمد باركيندو، أنه على المدى الطويل فإن الإمدادات من خارج أوبك يتوقع أن تستمر في الارتفاع بشكل مطرد حتى تصل إلى 6.41 مليون برميل يوميا في عام 2027 قبل أن تتحول إلى التراجع مرة أخرى وتسجل 5.98 مليون برميل يوميا في عام 2040.

وأضاف التقرير، الذي جاء ضمن نشرة "بتروليوم ريفيو" التابعة لـ "أوبك"، أن كل هذه المؤشرات تؤكد على حقيقة أنه ستكون هناك حاجة لدول المنظمة إلى تحقيق زيادة أكبر في الإنتاج على المدى الطويل لتلبية الطلب على الخام الذي سينمو بنحو 8.9 مليون برميل يوميا بين عامي 2015 و2040 بينما سيزيد الطلب على سوائل الطاقة خلال هذه الفترة بنحو 1.62 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني أن حصة "أوبك" في توريد سوائل النفط الخام على المستوى العالمي من المتوقع أن تزيد من ما يقرب من 34 في المئة حاليا إلى 37 في المئة بحلول عام 2040.

وأوضح التقرير أن القراءة المستقبلية لواقع سوق الطاقة في العالم تؤكد أن النفط والغاز سيستمران في لعب دور مهم للغاية في إمداد العالم باحتياجات الطاقة وهو ما سيشكل ما يقدر بـ 53%من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2040.