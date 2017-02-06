أسعار النفط تتجه للارتفاع في آسيا مع تراجع الدولار

تتجه أسعار النفط إلى الارتفاع في آسيا اليوم الاثنين مستفيدة من انخفاض سعر الدولار الذي تأثر بإجراءات الإدارة الأميركية الجديدة منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة.

وكسب سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم آذار/مارس 18 سنتا ليبلغ 54.01 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وارتفع سعر برميل نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي "برنت" تسليم آذار/مارس 18 سنتا الى 56.99 دولاراً.

ويسجل سعر الدولار تراجعا تحت تأثير اجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأي انخفاض في سعر صرف الدولار يجعل ثمن النفط المسعر بالعملة الأميركية، أقل للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات اخرى، مما يعزز الطلب ويرفع الأسعار.

وقال جينغي بان المحلل في مجموعة "آي جي ماركيتس" إن "التحرك الجديد للادارة الأميركية وغياب الرؤية بشأن القرارات المقبلة للاحتياطي الفدرالي الأميركي أضعفا الدولار".

من جهته، رأى اليكس فوربر من مجموعة "سي ام سي ماركيتس" أنه "على صعيد الإنتاج، تتواجه الأسعار المعاكس لخفض انتاج (منظمة الدول المصدرة للنفط) أوبك واستئناف عمليات الحفر الأميركية".

وأضاف أن "الوضع بين إيران والولايات المتحدة له تأثير على الأمد القصير".

وتصاعد التوتر بين البلدين بعد فرض إدارة ترمب عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها البالستي، بعد اعلان طهران الأسبوع الماضي عن إجرائها تجربة صاروخية جديدة.