النفط يهبط بالقرب من 56.5 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الاثنين، دون 56.50 دولار للبرميل، وذلك بعد تماسكها مطلع التعاملات إذ حدت وفرة المخزونات وبوادر على أن ارتفاع الأسعار سينعش الإنتاج الأميركي من تأثير تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.



وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن شركات الطاقة الأميركية أضافت منصات حفر للتنقيب عن النفط للأسبوع الثالث عشر خلال 14 أسبوعا. وعلى الرغم من تخفيضات إنتاج أوبك، زادت مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.



وبحلول الساعة 18 بتوقيت غرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 56.49 دولار للبرميل، وانخفض الخام الأميركي إلى 53.62 دولار.



وتفاقم التوتر بين طهران وواشنطن، حيث دفع اختبار صاروخ باليستي أجرته إيران إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لفرض عقوبات في الأسبوع الماضي على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.