الإمدادات الأميركية والمضاربات تدفعان النفط للتراجع

تراجع النفط بفعل وفرة الإمدادات الأميركية والمضاربات مما طغى على قيود إنتاج أوبك وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار بما يعادل 1.9% ليتحدد سعر التسوية عند 55.72 دولار للبرميل في حين فقد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا أو 1.5% ليغلق يوم أمس الإثنين عند 53.01 دولار.



وتقلصت علاوة برنت فوق غرب تكساس إلى 2.09 دولار للبرميل عند الإغلاق وهو أدنى مستوى منذ 19 يناير كانون الثاني.



وقال جيم ريتربوش رئيس شركة استشارات الطاقة ريتربوش اند أسوشيتس في مذكرة "نعتقد أن معظم تراجع السعر يتعلق بالزيادة التي فاقت التوقعات في صافي مراكز المضاربة بغرب تكساس والزيادة الكبيرة في عدد حفارات النفط (بالولايات المتحدة)."



وربط ريتربوش وآخرون تراجع الخام بضعف عقود البنزين. وانخفضت عقود البنزين الأميركية 2.8% اليوم.



