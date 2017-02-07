تراجع صادرات نفط جنوب العراق في يناير بعد اتفاق "أوبك"

قال مسؤولان تنفيذيان في قطاع النفط إن صادرات النفط الخام من جنوب العراق هبطت في يناير إلى 3.275 مليون برميل يوميا من 3.51 مليون برميل يوميا في ديسمبر مع التزام البلاد باتفاق خفض الإنتاج.



وكانت صادرات المنطقة الجنوبية، حيث ينتج العراق معظم نفطه، قد سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في ديسمبر.



والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية. واتفقت المنظمة في أواخر نوفمبر على خفض الإنتاج لدعم أسعار الخام.