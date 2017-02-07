نمو الطلب الصيني على النفط الأبطأ في 3 سنوات

أظهرت بيانات رسمية أن طلب الصين على النفط في 2016 نما بأقل وتيرة له في 3 سنوات على الأقل في أحدث مؤشر على انحسار الطلب من أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.

وتراجع نمو الطلب الصيني على النفط إلى 2.5% في 2016 من 3.1% في 2015 و3.8% في 2014 ، وذلك تحت ضغط هبوط حاد في استهلاك الديزل وتراجع استخدام البنزين من نمو في خانة العشرات.

جاء هذا التباطؤ مع نمو الاقتصاد نحو 6.7% فقط في 2016 مسجلا أقل وتيرة له في 26 عاما.

وزاد استهلاك البنزين 3.6% عن 2015 مقابل نمو بلغ 9.1% في 2015 و13% في 2014.

وزاد استخدام غاز البترول المسال 24% بينما ارتفع الطلب على الكيروسين 9% عن العام السابق. وانخفض نمو الطلب على النفط الخام أيضا رغم وتيرة الواردات القياسية في 2016.