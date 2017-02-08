النفط يهبط بعد زيادة مفاجئة بمخزونات الخام الأميركية

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% تحت ضغط تنامي مخزونات البنزين في الولايات المتحدة وسط مؤشرات على انتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي بما قد يعقد جهود أوبك والمنتجين الآخرين لتقليص تخمة المعروض.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت بانخفاض 67 سنتا بما يعادل 1.2% عند 55.05 دولار للبرميل في حين أغلق الخام الأميركي منخفضا 84 سنتا أو 1.6 بالمئة عند 52.17 دولار.



وتراجعت عقود البنزين الأميركية إلى 1.4875 دولار بعد أن انخفضت في وقت سابق من الجلسة عن متوسط 200 يوم وهو مؤشر ينبئ بمزيد من الخسائر.

كشفت بيانات معهد البترول الأميركي عن ارتفاع مخزونات الخام، الأسبوع الماضي، بواقع 14.2 مليون برميل، لتتجاوز الخمسمئة مليون برميل، ولتفوق بذلك توقعات المحللين بارتفاعها بـ2.5 مليون برميل.

وسجلت مخزونات البنزين نمواً فاق التوقعات، حيث ارتفعت بمليونين وتسعمئة ألف برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها بمليون ومئة ألف برميل.

إلى ذلك، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 عشرة آلاف برميل يوميا إلى 1.62 مليون برميل يوميا.

وقلصت الإدارة في توقعها الشهري تقديرها لنمو الطلب على النفط في 2018 بمقدار 50 ألف برميل يوميا إلى 1.46 مليون برميل يوميا.

وأفاد تقرير شهري أصدرته الحكومة الأميركية أن من المتوقع أن يزيد إنتاج الولايات المتحدة من النفط 100 ألف برميل يوميا إلى 8.98 مليون برميل يوميا في 2017 بانخفاض 0.3 بالمئة عن التوقع السابق.



وقال هوارد جروينسبكت القائم بإعمار مدير إدارة معلومات الطاقة الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية "من المتوقع الآن توازن العرض والطلب العالمي على النفط بدرجة كبيرة في 2017 مع تلاشي الزيادة التدريجية في مخزونات النفط العالمية التي حدثت على مدى الأعوام القليلة الماضية."

إلى ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في 2017 سيزيد إلى 73.69 مليار قدم مكعبة يوميا من 72.34 مليار قدم مكعبة يوميا في 2016.



لكن توقعات الإدارة في الشهر الماضي لإنتاج 2017 كانت أعلى من ذلك عند 73.78 مليار قدم مكعبة يوميا كما أن أحدث توقعاتها يقل عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في 2015 والبالغ 74.14 مليار قدم مكعبة يوميا في المتوسط.



وتوقعت الإدارة تراجع استهلاك الولايات المتحدة من الغاز إلى 74.68 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017 من مستوى قياسي مرتفع بلغ 75.08 مليار قدم مكعبة يوميا في 2016. ومستوى 2016 هو سابع مستوى قياسي مرتفع للطلب على التوالي.



وكانت توقعات إدارة معلومات الطاقة في الشهر الماضي تشير إلى طلب حجمه 75.37 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017.