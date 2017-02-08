مصر ترفع إنتاجها من الغاز لـ 515 مليون قدم يومياً

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر أن حقول الأبيض بالصحراء الغربية دفعت إلى زيادة جديدة في الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي بلغت حوالي 25 مليون قدم مكعبة و1200 برميل متكثفات بعد نجاح تركيب وحدة الضواغط الجديدة بالحقول، ليرتفع إجمالي الإنتاج من الغاز الطبيعي إلى 515 مليون قدم مكعبة يومياً وحوالي 47.4 ألف برميل يومياً من الزيت الخام والمتكثفات، ليصل الإجمالي إلى حوالي 140 ألف برميل مكافئ زيت يومياً.

جاء ذلك في تقرير تلقاه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، من رئيس شركة بدرالدين للبترول، المهندس عماد حمدي، حول موقف إنتاج حقول بدرالدين بالصحراء الغربية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء والإسراع في تنفيذ مشروعات زيادة الإنتاج بمناطق العمل البترولي.

وأشار التقرير إلى أن الكشف الذي تحقق مؤخراً (4-14 OBJ) مخطط وضعه على الإنتاج في مارس القادم بإنتاج حوالي 30 مليون قدم مكعبة غاز و1000 برميل متكثفات يومياً.

وأضاف التقرير أنه يجري الترتيب لحفر بئر تنموية جديدة في موقع حقل نياج لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام بحوالي 5 آلاف برميل يومياً، وذلك ضمن خطة التنمية الجاري تنفيذها بالحقول.

جدير بالذكر أن استثمارات موازنة شركة بدر الدين للبترول المعتمدة لعام 2017/2018 تبلغ 321 مليون دولار تشمل حفر 8 آبار استكشافية و24 بئراً تنموية، مما يدعم جهود زيادة الإنتاج ويؤكد ثقة الشركاء الأجانب في الاحتمالات البترولية الواعدة بالصحراء الغربية بمصر.