وزير قطري: من السابق لأوانه الحديث عن تمديد اتفاق أوبك

قال وزير الطاقة القطري محمد السادة اليوم الأربعاء إن من السابق لأوانه تحديد ما إن كانت هناك حاجة لتمديد أجل الاتفاق بين منتجي النفط داخل أوبك وخارجها على خفض الإنتاج بعد يونيو حزيران لكن السوق تتفاعل بشكل إيجابي معه.



وقال السادة للصحفيين "أعتقد أن السوق تتفاعل بإيجابية إذ يمكن رؤية الانخفاض في المعروض... درجة الالتزام (بالاتفاق) عالية جدا."



وأضاف أن من المبكر جدا تقييم الحاجة لتمديد الاتفاق نظرا لأن مدته ستة أشهر وأن اجتماع أوبك في مايو أيار سيعطي صورة أفضل للوضع.