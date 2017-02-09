استئناف تحميل ناقلات النفط بمرفأ البصرة العراقي

قال مسؤول تنفيذي في شركة نفط الجنوب العراقية التي تديرها الدولة اليوم الخميس إن مرفأ البصرة الرئيسي لتصدير النفط في جنوب العراق استأنف تحميل الناقلات بعد توقف استمر 24 ساعة، بسبب أعمال تركيب خط أنابيب جديد يغذي المرفأ.

وأضاف أن التحميل توقف منتصف ليل الثلاثاء واستؤنف منتصف ليل الأربعاء.

وتقدر طاقة التحميل في المرفأ بنحو 1.8 مليون برميل يوميا. ولم تتأثر عمليات التحميل البحرية في ثلاثة مراس أحادية متصلة بمرفأ البصرة.

وصدر العراق - ثاني أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)- كميات قياسية من النفط بلغت 3.51 مليون برميل يوميا من المرافئ الجنوبية في ديسمبر كانون الأول.