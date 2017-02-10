أوبك والمنتجون المستقلون يجتمعون في فيينا أواخر فبراير

قالت مصادر في أوبك إن اللجنة الفنية المشتركة بين المنظمة ومنتجين مستقلين والمعنية بمراجعة تنفيذ الاتفاق العالمي الخاص بتقليص الإنتاج ستجتمع في 22 فبراير/شباط في فيينا.



ومجموعة المسؤولين المسماة باللجنة الفنية المشتركة ترشحها الدول الخمس التي تراقب الامتثال للاتفاق وهي الجزائر والكويت وفنزويلا الأعضاء في أوبك بالإضافة إلى روسيا وسلطنة عمان غير العضوتين في المنظمة، وفقا لوكالة "رويترز".



وتعتبر السعودية عضوا أيضا في اللجنة المشتركة بصفتها رئيسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 2017.

